Студия Warner Bros. показала финальный трейлер фильма ужасов "Заклятие 3: По воле дьявола".
Согласно сюжету, действия будут происходить в 80-х годах прошлого века. Эду и Лоррейн Уоррен предстоит раскрыть преступление, которое совершило зло, недосягаемое для человека. В целом фильм обещает быть очень страшным и с неожиданными сюжетными линиями.
Главные роли в фильме сыграют Вера Фармига и Патрик Уилсон. Съёмки картины стартовали 3 июня 2019 года и проходили в Атланте, Джорджия. 15 августа Фармига закончила съёмки в фильме, всего съёмочный процесс занял 80 дней.
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