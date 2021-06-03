Премьера фильма запланирована на июнь 2021 года.

Студия Warner Bros. показала финальный трейлер фильма ужасов "Заклятие 3: По воле дьявола".

Согласно сюжету, действия будут происходить в 80-х годах прошлого века. Эду и Лоррейн Уоррен предстоит раскрыть преступление, которое совершило зло, недосягаемое для человека. В целом фильм обещает быть очень страшным и с неожиданными сюжетными линиями.

Главные роли в фильме сыграют Вера Фармига и Патрик Уилсон. Съёмки картины стартовали 3 июня 2019 года и проходили в Атланте, Джорджия. 15 августа Фармига закончила съёмки в фильме, всего съёмочный процесс занял 80 дней.

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Автор: Диана Могилевич