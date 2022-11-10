Актриса рассказала, что 10 лет пыталась забеременеть, но у нее не получалось.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон построила успешную кинокарьеру, однако материнского счастья она так и не испытала. Почему у нее нет детей - звезда рассказала в интервью Allure.

Актриса призналась, что о рождении ребенка начала задумываться только после 30 лет. По ее словам, она попробовала искусственное оплодотворение, пила китайские чаи и делала другие вещи, которые могли ей помочь забеременеть. Но ничего из перечисленного не дало положительного результата.

Более того, она вспомнила и осуждение общественности из-за того, что не родила ребенка. Поговаривали, что Брэд Питт ушел от нее к Анджелине Джоли именно потому, что у Энистон на первом месте была карьера, а не семья и дети.

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Сейчас же 53-летняя Джен признается, что жалеет, что не заморозила свои яйцеклетки. Возможно, хотя бы так ей удалось бы стать мамой.

Дженнифер Энистон опровергла слухи о своем "эгоизме"

"Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе услугу". Писали о том, что я была эгоисткой. Я просто заботилась о своей карьере. Не дай Бог женщине быть успешной и не родить ребенка! И причина, почему мой муж бросил меня, почему мы развелись и разорвали наш брак, будто заключался в том, что я не хотела рожать ему ребенка. А это была абсолютная ложь".

Она добавила, что ее жизненный путь был нелегким, но она благодарна всему, что с ней произошло, ведь так она стала той, кем есть сейчас.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон призналась, какое расстройство отравляет ей жизнь.

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