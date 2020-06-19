Создатели проведут досъемки фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Хавьером Бардемом в Европе этим летом

Премьера "Дюны" намечена на 17 декабря 2020 года.

Режиссер Дени Вильнев и Legendary Pictures собираются доснять материал для фильма "Дюна" по роману Фрэнка Герберта.

Как рассказал актер Оскар Айзек в интервью Deadline, работа над картиной продолжится в августе в Европе.

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Основная часть съемок была завершена еще в июле 2019 года. Съемочная группа вместе с актерами вернется на площадку спустя более, чем через год и за четыре месяца до премьеры фильма.

"Мы займемся дополнительными съемками в середине августа. Как нам сказали, работать снова будем в Венгрии, в Будапеште. Я уже видел отдельные смонтированные фрагменты фильма — и они выглядят потрясающе", - отметил Айзек.

Премьера "Дюны" намечена на 17 декабря 2020 года. Ранее были опубликованы первые кадры новой картины. На них можно увидеть героев в исполнении Тимоти Шаламе, Зендаи, Хавьера Бардема, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Джейсона Момоа, Ребекки Фергюсон и др.

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