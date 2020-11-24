Песня называется "Все було так".

Украинская певица Юлия Санина выпустила клип на песню "Все було так".

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Об этом сообщает Vogue.

Клип посвящен истории любви Юлии и ее супруга Валерия Бебко. Его сняли в черно-белом цвете.

"Песня настолько позитивная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории", - рассказывает Юлия Санина.

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Автор: УНИАН