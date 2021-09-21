Пара развелась несколько месяцев назад после 20 лет совместной жизни.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, известная под сценическим псевдонимом SLAVIA, рассказала о своих переживаниях за квартиру, которую ей оставил экс-муж.

Об этом она написала в сторис в Instagram.

"Ловлю себя на мысли, что не могу спокойно есть, раскладываю красивые интерьеры на молекулы и атомы. Вспоминаю определенные детали, и срочно пишу дизайнеру, чтобы отредактировала дизайн проекта. Период ремонта он такой", – отметила певица в подписи к фото из ресторана.

На фото SLAVIA улыбается, сидя за столом в ресторане. Она в белой рубашке с распущенными волосами.

На днях Дзидзьо рассказал, что оставил SLAVIA роскошную квартиру в центре Киева с видом на озеро.

Дзидзьо и SLAVIA

Читайте также"Мы такие разные": экс-жена Дзидзьо рассекретила, чем занималась после развода (фото)В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

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Автор: Виолетта Орлова