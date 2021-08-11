Телеведущая написала письмо дочери, которая могла бы у нее быть, если бы рак не отобрал у нее возможность рожать.

Украинская телеведущая Янина Соколова, которая долгое время боролась с раком, написала душераздирающий пост в Instagram.

"У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но... Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим", - написала Соколова.

Так, телеведущая написала, что никогда нельзя терять веру в себя, выходить замуж нужно только по любви, нужно быть честной с собой и с другими. Также она добавила, что важно найти дело своей жизни, любить себя, быть сильной и смелой, а также не забывать о саморазвитии.

"Дорогая доченька, я хочу, чтобы мой опыт был тебе полезен, ниже то, что я поняла за эти 37 лет своей жизни, поняла, потому что проверила. Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно. Каждое поражение - это еще не финал. Это путь к победам. Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того кем ты есть. Будь честной с собой и с другими. Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучше в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь. Все время наращивай умения. Будь смелой и сильной. Бог помогает таким. Выходи замуж сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама - счастливые дети. Люби себя. Старайся стать лучше копией себя", - написала Янина.

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Кроме того, телеведущая отметила, что нельзя бояться рожать детей. А еще дала несколько советов по уходу за своим телом и душой.

"Будь независимой. Финансово и морально. Друзья - это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда ты на вершине. Учи языки. Они дают свободу. Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь. Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след. Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется. Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак. Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало. Меняйся и не бойся перемен. Читай книги. Путешествуй. Мир прекрасен. Ты его должна увидеть. Люби свою страну. Поверь, она лучшая. И ... Звони мне. Чтобы не случилось, я за тебя. Ты - это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет. Твоя мама", - добавила Соколова.

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Автор: Диана Могилевич