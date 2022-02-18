Премьера сериала запланирована на канале Showtime 17 апреля.

Канал Showtime представил трейлер биографического сериала под названием "Первая леди", который повествует о жизни и политической деятельности супруг разных президентов США.

В сериале три главные героини, которые были первыми леди страны в разные периоды истории.

Зрители увидят Элеонору Рузвельт в исполнении Джиллиан Андерсон, Мишель Обаму - ее сыграет Виола Дэвис, и Бетти Форд, роль которой досталась Мишель Пфайффер.

В сериале также сыграли Аарон Экхарт (Джеральд Форд), О. Т. Фагбенли (Барак Обама), Кифер Сазерленд (Франклин Рузвельт) и Дакота Фаннинг (Сьюзан Форд).

Сериал снимет режиссер Сюзанна Бир ("Птичий короб", "Отыграть назад").

Премьера сериала "Первые леди" состоится на канале Showtime 17 апреля.

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