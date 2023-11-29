На данный момент вселенная "Пацанов" уже насчитывает три сериала.

Вселенная популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) может пополниться еще одним сериалом.

Как пишет Variety со ссылкой на собственные источники, кинокомпания Amazon в настоящее время разрабатывает испаноязычный спин-офф своего популярного сериала о "плохих" супергероях, действие которого будет происходить в Мехико. Точные детали сюжета остаются в тайне.

Источники также сообщают, что к написанию нового проекта привлечен мексиканский автор Гарет Даннет-Алкосер, наиболее известной работой которого на данный момент является сценарий к супергеройскому фильму "Синий Жук". Создатель "Пацанов" Эрик Крипке будет исполнительным продюсером сериала вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом и еще целым рядом видных кинодеятелей.

Видео дня

Вселенная "Пацанов" – какие сериалы уже вышли

Премьера первого сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" состоялась в июле 2019 года. Сериал, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона, рассказывает о команде мстителей, которые борются с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями. При этом шоу активно пародирует популярных супергероев, в том числе Супермена, Капитана Америка, Чудо-женщину, Аквамена и многих других.

Шоу получило положительные отзывы критиков и мгновенно обрело преданную фан-базу, а потому уже осенью 2020 года вышел второй сезон. Третьего сезона пришлось ждать дольше – до лета 2022 года. Причем каждый новый сезон получал более высокие отзывы, чем предыдущие.

Четвертый сезон шоу должен был выйти до конца 2023 года, однако его релиз был отложен из-за масштабной забастовки сценаристов, завершившейся лишь в конце сентября 2023 года. Теперь выход нового сезона "Пацанов" запланирован на 2024 год. И уже известно, что его события будут прямым продолжением второго спин-оффа "Пацанов" – сериала "Поколение "Ви" (Gen V).

Премьера сериала "Поколение "Ви" состоялась в сентябре 2023 года и он также стал весьма успешным. Настолько, что его продлили на второй сезон, не дожидаясь финала первого.

Основные события сериала происходили в вымышленном колледже для супергероев-подростков Godolkin University School of Crimefighting. В центре сюжета – заклинательница крови Мари Моро, которая хочет стать новой участницей легендарной "Семерки". Впрочем, на ее пути возникает немало преград.

Кроме того, в марте 2022 года вышел анимационный спин-офф сериала "Пацаны: Осатанелые" (The Boys Presents: Diabolical), также получивший положительные отзывы.

Вас также могут заинтересовать новости: