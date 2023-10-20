"Ген V" стал сериалом № 1 на Prime Video в более чем 130 странах, потому решение о его продлении было очевидным.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video решил продлить на второй сезон сериал "Ген V" (Gen V), являющегося спин-оффом популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys).

Как сообщает Variety со ссылкой на представителя Amazon MGM Studios Вернона Сандерса, "Ген V" стал сериалом № 1 на Prime Video в более чем 130 странах, потому решение о его продлении было очевидным.

"Ген V" – самый популярный новый оригинальный сериал Prime Video 2023 года, и мы очень рады, что наш невероятный актерский состав и съемочная группа будут продолжать рассказывать смелые и дерзкие истории из "Ген V" нашим клиентам", – заявил Сандерс.

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Примечательно, что студия решила объявить о продлении сериала еще до выхода финала первого сезона – седьмая и восьмая серии "Ген V" выйдут только 27 октября и 3 ноября 2023 года.

Отметим, на данный момент Amazon Prime Video также завершает работу над четвертым сезоном сериала "Пацаны". Фанаты надеялись, что продолжение шоу выйдет до конца 2023 года, поскольку его съемки были завершены еще весной. Однако летом 2023 года шоуранер сериала Эрик Крипке заявил, что выпуск нового сезона будет отложен до тех пор, пока не завершится забастовка Гильдии сценаристов США. В итоге забастовка завершилась в начале октября 2023 года, однако дата выхода 4 сезона "Пацанов" так и не была названа.

"Ген V" – что известно о спин-оффе "Пацанов"

Сериал "Ген V" является спин-оффом популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys). Основные события сериала происходят в вымышленном колледже для супергероев-подростков Godolkin University School of Crimefighting, которым управляет уже известная по основному сериалу Vought International Corporation. В центре сюжета – заклинательница крови Мари Моро, которая хочет стать новой участницей легендарной "Семерки". Впрочем, на ее пути возникает немало преград.

Главные роли в сериале исполнили звезды "Леденящих душу приключений Сабрины" Джез Синклер и Чанс Пердомо, а также Лиззи Бродвей из "Американский пирог представляет: Правила для девочек", Шелли Конн из "Бриджертонов", Патрик Шварценеггер и другие.

Также в первом сезоне сериала в гостевых ролях появились Дженсен Эклс (Солдатик) и Чейс Кроуфорд (Подводный), известные по оригинальному сериалу.

Премьера сериала состоялась 29 сентября 2023 года. Первый сезон шоу насчитывает восемь эпизодоу.

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