Мировая премьера фильма состоится в сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто.

17 октября 2024 года на экраны украинских кинотеатров выйдет нежная и трепетная история любви "Время жить" (We Live in Time), главные роли в которой исполнили голливудские звезды Эндрю Гарфилд (дилогия "Новый человек-паук", "Социальная сеть", "Тик-так, бум!") и Флоренс Пью ("Оппенгеймер", "Дюна 2", "Черная вдова").

По сюжету фильма, перспективная шеф-повар Алмут случайно сбивает машиной Тобиаса. Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, и становится началом невероятного романа, который в очередной раз доказывает, что любовь иногда объединяет совершенно непохожих между собой людей.

Режиссером фильма стал Джон Кроули, в фильмографии которого – ностальгическая нежная драма "Бруклин" и экранизация легендарного романа Донны Тарт "Щегол". Сценарий к "Времени жить" написал Ник Пейн, который ранее работал над масштабной сагой о британской монаршей семье – "Корона".

Продюсировал ленту сверхпопулярный любимец публики Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", сериал "Шерлок"), а также Роберт Ааронсон (в титрах Дэниел Бацек), известный своей работой с режиссером Йоргосом Лантимосом над его лентами "Убийство священного оленя" и оскароносными "Бедными-несчастными", а также драмой Флориана Зеллера "Отец".

"Время жить" – трогательная и жизненная история о любви и отношениях. Фильм показывает как маленькие курьезы из совместной жизни влюбленных, так и серьезные и сложные проблемы. Создатели приправляют ленту тонким юмором, который помогает зрителю разглядеть в таких смешных и милых героях себя, отмечают в компании Adastra Cinema, выпускающей ленту в Украине.

Мировая премьера фильма "Время жить" состоится в сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто.

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