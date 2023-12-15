В украинский прокат фильм выйдет 16 мая 2024 года.

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый трейлер полуанимационного комедийного фэнтези "Воображаемые друзья" (IF) со звездой "Дэдпула" Райаном Рейнольдсом в главной роли.

В центре сюжета фильма – девочка по имени Беа, которая обретает способность видеть брошенных другими людьми воображаемых друзей, которые у них были в детстве. Затем Беа обнаруживает, что ее сосед, Мужчина с верхнего этажа, обладает той же способностью.

Фильм снят как игровая лента с живыми актерами, но также в нем использовано немало анимационных героев.

В частности, главных персонажей-людей в фильме играют Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Дэдпул", "Проект "Адам") и Кейли Флеминг (сериалы "Ходячие мертвецы", "Локи").

В то же время анимационных персонажей в оригинальной дорожке озвучили Стив Карелл (сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска"), Фиби Уоллер-Бридж ("Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Дрянь"), Эмили Блант ("Оппенгеймер", "Тихое место"), Мэтт Дэймон ("Марсианин", "Оппенгеймер", "Эйр"), Сэм Роквелл ("Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд") и другие.

Режиссером фильма выступил Джон Кразински (франшиза "Тихое место"). Также он, более известный как актер по сериалам "Офис" и "Джек Райан", сыграл одну из "человеческих" ролей в фильме.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 16 мая 2024 года.

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