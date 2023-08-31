Кроме этого, о фильме высказался воин "Азова", который защищал "Азовсталь".

Несколько дней назад телеканал СТБ представил военную драму "Юрик". Фильм, который якобы основан на реальных событиях, презентовали ко Дню Независимости Украины. Однако кинолента получила немало негативных отзывов, вокруг нее разгорелся скандал.

Фильм возмутил жителей Мариуполя, которые своими глазами видели, что происходило в городе. Помимо этого, продюсер драмы Татьяна Куц обвинила горожан в том, что они якобы сами "голосовали за РФ". На скандал отреагировал и воин "Азова" Давид "Химик" Касаткин.

О чем фильм "Юрик"

В военной драме показана история о мальчике, который встретил полномасштабную войну РФ против Украины в родном Мариуполе, вместе со своей семьей. Отец ребенка погиб, а его мама решилась на отчаянный шаг. 11-летнему Юрику пришлось в одиночку добираться в Эстонию, где его ждали родственники.

Создатели фильма акцентировали внимание на том, что сценарий основан на реальных событиях. История действительно немного перекликается с событиями весны 2022 года. Тогда стало известно о мальчике, который эвакуировался без родителей с номером телефона родственников на руке.

Почему фильм не понравился людям из Мариуполя

После премьеры фильма "Юрик" сеть "взорвалась" негативными отзывами. Особенно гневно о кинокартине отзывались люди, которые жили в Мариуполе и своими глазами видели все, что там происходило весной 2022 года.

"От реальных событий там ровным счетом ничего... Это просто максимально неуважение к украинцам. В фильме идет "отбеливание" ОБСЕ", - рассказал один из пользователей сети.

Зрителей возмутило, что в фильме показано, как ОБСЕ помогает с эвакуацией горожан. Помимо этого, в некоторых сценах "Юрика" можно заметить, что у людей в Мариуполе якобы был свет и они даже могли кому-то звонить. Все это, как отмечают люди, которые сумели спастись и выехать из города, является неправдой.

"Этот фильм нужно запретить. Это плевок в душу всему Мариуполю", - отмечают авторы отзывов на фильм "Юрик".

Что на критику ответила продюсер фильма

На фоне скандала, который только начинал разгораться вокруг киноленты, продюсер фильма Татьяна Куц прокомментировала один из постов в Facebook и отметила, что мариупольцы якобы сами "пошли на референдум". Она обвинила жителей города в том, что теперь РФ убивает "не только мариупольцев". Скриншоты ее комментария быстро "разлетелись" в сети.

Вскоре Куц пришлось оправдываться. На своей странице в Facebook она заявила, что "ошиблась". Также продюсер заявила:

"Наверное, лучше бы было объяснить, что "Юрик" - не документальное кино и не кино о Мариуполе, а история одного конкретного ребенка, изложенная в художественном произведении. Что мы стремились избежать чрезмерной ретравматизации тех, кто в реальности пережил все ужасы оккупации. Что наша команда, создавая этот фильм в условиях полномасштабной войны, вложила в него свои сердца и души и рассказы близких нам людей, которые также эвакуировались из оккупированного Мариуполя".

Куц написала, что извиняется перед жителями города за свои слова. Она заявила, что "не хотела обесценивать боль людей и искать виновных среди украинцев".

Мнение воина "Азова" о фильме "Юрик"

Защитник "Азовстали" и воин подразделения "Азов" Давид "Химик" Касаткин в комментарии для издания "Буквы" отметил, что в фильме много лжи. Он рассказал, что в Мариуполе люди сидели без света и воды, они голодали и им помогали не представители ОБСЕ, а "Азовцы" и другие военные.

"Начнем с того, что город не был готов к войне совсем, откуда взялись слухи, что это был самый подготовленный город? Мэра и ОБСЕ не было в городе еще до начала войны, они все знали. Никакой эвакуации ни от мэра, ни от ОБСЕ не было, даже попыток не было. Эвакуацией пытались заниматься неравнодушные люди, но их обстреливали россияне. Когда российская Авиация уничтожила ДТЭК еще на 2 неделю войны, после этого все это время в городе не было ни света, ни воды, ни газа, связи тоже не было. Люди стали голодать. Когда россияне уничтожали здания, в которых были люди, эти люди были под завалами в подвалах и кричали, чтобы их вытащили, ОБСЕ их не спасало, их спасали "Азовцы" и другие военные подразделения. Когда люди голодали, им приносили пищу "Азовцы" и другие военные, когда люди искали укрытия, их хоронили "Азовцы" и другие военные. Этому всему есть видео доказательства. А кто считает наоборот, скажите мне это в лицо", - отметил "Химик".

В "СТБ" скандал вокруг фильма пока что никак не комментируют. В соцсетях телеканала появилось немало негативных отзывов от зрителей, однако ответа они не получили.

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