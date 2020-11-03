Умер известный художник, один из создателей кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Читайте такжеУмер создатель олимпийского Мишки
Художник скончался у себя дома в Москве в возрасте 85 лет.
Владимир Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. С 1964 по 1967 годы работал на киностудии "Союзмультфильм", а с начала 1970-х до середины 1980-х - на студии "Мульттелефильм".
Работал над мультфильмами "Добрыня Никитич", "Чьи в лесу шишки" и "Волшебник Изумрудного города", а также над серией мультфильмов о Незнайке — "Незнайка-музыкант", "Незнайка встречается с друзьями", "Незнайка за рулем" и "Незнайка-художник".
Другие новости УНИАН
- Умер звезда фильма "В бой идут одни старики"
- Умер легендарный актер Шон Коннери
- Умерла создатель конфет "Птичье молоко"
- Умер создатель фильма про кролика Роджера
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram