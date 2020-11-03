Владимир Шафранюк работал над многими известными мультфильмами.

Умер известный художник, один из создателей кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Художник скончался у себя дома в Москве в возрасте 85 лет.

Владимир Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. С 1964 по 1967 годы работал на киностудии "Союзмультфильм", а с начала 1970-х до середины 1980-х - на студии "Мульттелефильм".

Работал над мультфильмами "Добрыня Никитич", "Чьи в лесу шишки" и "Волшебник Изумрудного города", а также над серией мультфильмов о Незнайке — "Незнайка-музыкант", "Незнайка встречается с друзьями", "Незнайка за рулем" и "Незнайка-художник".

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Автор: УНИАН