Новая часть называется "Чужой: Ромул".

Киностудия 20 Century Studios презентовала первый полноценный трейлер научно-фантастического фильма ужасов во франшизе "Чужой". Новая часть имеет название "Ромул".

Сюжет картины разворачивается между первой и второй частями франшизы - "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986). Научно-фантастический триллер возвращает феноменально успешную франшизу "Чужой" к ее истокам. Во время расчистки заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной.

Главную роль в новой части сыграла Кейли Спени - звезда фильма "Присцилла". Также в актерский состав вошли Дэвид Джонссон известный ролью в сериале "Индустрия", Арчи Рено (сериал "Тень и кость"), Изабелла Мерсед ("Мадам Паутина"), Спайк Фирн ("После солнца").

Режиссером и сценаристом фильма стал уругваец Феде Альварес. В его творчестве известные ленты "Не дыши", "Зловещие мертвецы" и "Девушка, которая застряла в паутине". Зато режиссер первой части "Чужой" Ридли Скотт стал продюсером в новом эпизоде. Премьера фильма запланирована на 16 августа 2024 года.

Фильмы во франшизе "Чужой"

Франшиза фильмов "Чужой" является одной из самых известных и успешных в истории научной фантастики и ужасов. Первая картина появилась в далеком 1979 году и называется "Чужой". Фильм режиссера Ридли Скотта, который стал классическим представителем жанра научной фантастики и ужасов. В нем группа космонавтов на корабле "Ностромо" сталкивается со смертоносной инопланетной сущностью, известную как Чужой.

Второй частью стала лента "Чужой: Союз" 1986 г. Режиссер Джеймс Кэмерон презентовал продолжение фильма, где группа военных пытается выжить на колонизированной планете, где снова появляется Чужой.

Следующими были "Чужой 3" (1992) и "Чужой: Воскресение" (1997). Эти фильмы расширяют мир франшизы и рассказывают новые истории о встречах с Чужим на разных планетах и космических станциях.

"Чужие против Хищников" (2004) и "Чужие против Хищников: Реквием" (2007). Ленты представляют кроссовер между франшизами "Чужой" и "Хищник", где два вида инопланетных хищников сталкиваются между собой, вызывая хаос на Земле и других планетах.

Также во франшизе выходила часть "Чужой: Завет" (2017). События фильма разворачиваются в мире "Чужого" и являются продолжением оригинальной истории, где группа колонистов сталкивается с опасностью на новой планете.

Напомним, ранее вышел трейлер третьего фильма с Томом Харди "Веном: Последний танец".

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