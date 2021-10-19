Журналисты предупреждают: все кастинги начинаются с анкеты, которую можно заполнить на сайте телеканала.

Скоро стартует новый сезон проекта "Холостяк", поэтому активизировались мошенники. Они просят заполнить анкету якобы для участия в романтическом шоу. Аферисты просят присылать интимные фото и видео девушек, а потом шантажируют ими.

Читайте такжеЭкс-участница "Холостяка" пришла на кастинг известного шоу (фото)"В сети распространяется анкета для участия в новом сезоне проекта "Холостяк". В ней кандидаток спрашивают, согласны ли они на сцены в постели, и просят прикрепить свои фото в белье. Кроме того, мошенники утверждают, что новым "холостяком" будет председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев", - сообщает пресс-служба СТБ.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина полностью опровергает это и говорит, что в настоящей анкете девушек никогда не будут спрашивать об интиме. Кроме того, сам кастинг на проект уже завершился.

Журналисты предупреждают: все кастинги начинаются с анкеты, которую можно заполнить на сайте телеканала. Кроме того, в ней вас никогда не будут просить прислать интимные фото.

Что известно о шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Это адаптация американского проекта The Bachelor.

В каждом выпуске главный герой встречается с одной или сразу несколькими девушками. Эти свидания проходят в разных местах — в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Количество претенденток уменьшается с каждым выпуском: холостяк сам решает, кого оставить, и с кем он хотел бы познакомиться ближе. В финале остаются только две девушки. После их знакомства с родителями холостяка, герой делает свой выбор в шоу.

Автор: Виолетта Орлова