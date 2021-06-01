Звезда выступит на фестивале 8 июля.

В 2021 году участником Atlas Weekend снова станет Верка Сердючка. Звезда выступит 8 июля на главной сцене фестиваля.

Об этом в Facebook сообщили организаторы фестиваля.

"Феерическое возвращение легенды, с которой начинался Atlas Weekend в 2017! И уже в этом году она устроит нам еще более безумное выступление и подарит невероятные эмоции на Main Stage 8 июля", - сообщили организаторы.

В 2017 году бесплатный стартовый день фестиваля, хедлайнером которого была Верка Сердючка, посетили 110 тысяч человек.

Читайте такжеМузыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 годТакже на Atlas Weekend 2021 выступит Валерий Меладзе, из-за чего фестиваль резко раскритиковали в сети.

Atlas Weekend 2021

Atlas Weekend в 2021 году пройдет на территории ВДНХ в Киеве с 5 по 11 июля. На сценах фестиваля выступят "Бумбокс", The Hardkiss, Alyona Alyona, эстонский рэпер Tommy Cash.

Atlas Weekend - один из крупнейших музыкальных фестивалей восточной Европы, основанный в 2015 году. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНГ. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Ольга Робейко