Хотел сделать массаж шеи: Хелена Бонем Картер вспомнила о домогательствах Вайнштейна

В 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Американская актриса Хелена Бонэм Картер рассказала, что продюссер Харви Вайнштейн, осужденный за изнасилование, приставал к ней, пытаясь сделать массаж шеи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте такжеАвтор "Доктора Сна" экранизирует еще одно произведение Стивена Кинга

«Я еще не знала, что он (Вайнштейн – УНИАН) преследует людей против их воли, я точно не знала об изнасилованиях», – поделилась Картер.

При этом, по ее словам, прикосновениями к шее все и закончилось: «... и я просто сказала «нет» – и на этом все закончилось», – отметила она.

Картер добавила, что заметила тогда за Вайнштейном только отсутствие сочувствия к другим.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Скандал спровоцировал мощный резонанс, став мощным фактором расцвета движения #MeToo.

11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам заключения в тюрьме штата Нью-Йорк. Его признали виновным в тяжких преступлениях сексуального характера.