Ожидают на торгах и реквизиты из фильмов о Терминаторе и Бэтмене.

В США на аукцион выставят более тысячи единиц реквизитов из популярных фильмов.

Как говорится в сюжете ТСН торги должны состояться в конце июня в онлайн-формате. За шляпу из ленты об Индиане Джонсе, которую носил сам Харрисон Форд, будут просить около $300 тыс. А за волшебную палочку или очки Гарри Поттера - по $50 тыс.

Организаторы обещают, что будут на торгах и более дешевые экземпляры. Ожидают на торгах и реквизиты из фильмов о Терминаторе и Бэтмене. Но вот что именно это будет, пока держат в тайне.

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Автор: Ирина Погорелая