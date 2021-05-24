На аукцион выставят вещи из известных фильмов / фото REUTERS
В США на аукцион выставят более тысячи единиц реквизитов из популярных фильмов.
Как говорится в сюжете ТСН торги должны состояться в конце июня в онлайн-формате. За шляпу из ленты об Индиане Джонсе, которую носил сам Харрисон Форд, будут просить около $300 тыс. А за волшебную палочку или очки Гарри Поттера - по $50 тыс.
Организаторы обещают, что будут на торгах и более дешевые экземпляры. Ожидают на торгах и реквизиты из фильмов о Терминаторе и Бэтмене. Но вот что именно это будет, пока держат в тайне.
В США на аукцион выставят более тысячи единиц реквизита из популярных фильмов
Вас также могут заинтересовать новости
- Топор Николсона из "Сияния" продали на аукционе за более $200 тысяч
- "Уважаем, ребята": The Prodigy оценили граффити в честь Кита Флинта на стадионе футбольного клуба
- Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе (фото)
- Дом маньяка из "Молчания ягнят" продали почти за $300 тысяч (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram