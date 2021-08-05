В сети опубликовали тизер нового сезона "Американской истории преступлений", посвященный импичменту президента США Билла Клинтона в 1998 году.
В основе сюжета лежит книга Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента". Так, картина расскажет о секс-скандале, который произошел между стажером Моникой Левински и Биллом Клинтоном. К слову, именно после этого скандала и случился импичмент.
Известно, что роль Билла Клинтона исполнит Клайв Оуэн ("Город грехов"), а вот роль бывшей первой леди США Хиллари Клинтон сыграет Эди Фалько ("Клан Сопрано"). Монику Левински сыграет Бини Фельдштейн ("Леди Берд"), журналиста Мэтта Драджа - Билли Айхнер.
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