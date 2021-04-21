В стартовой сцене показываются истоки конфликта между Скорпионом и Саб-Зиро.

В сети опубликовали первые 7 минут нового Mortal Kombat.

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Первые кадры нового фильма приурочили к его скорому релизу в США.

Отметим, что в стартовой сцене показываются истоки конфликта между Скорпионом и Саб-Зиро.

Напомним, что в США фильм выйдет 23 апреля. Картина появится в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

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Автор: Екатерина Лиманская