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В сети опубликовали первые 7 минут нового Mortal Kombat.
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Первые кадры нового фильма приурочили к его скорому релизу в США.
Отметим, что в стартовой сцене показываются истоки конфликта между Скорпионом и Саб-Зиро.
Напомним, что в США фильм выйдет 23 апреля. Картина появится в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.
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