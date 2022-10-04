В украинский прокат фильм выйдет 3 ноября 2022 года.

Вышел дублированный трейлер триллера "В прямом эфире" (On the Line) с Мелом Гибсоном ("Храброе сердце", "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Страсти Христовы") в главной роли.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 3 ноября 2022 года.

В центре сюжета окажется эксцентричный ведущий ток-шоу на радио Элвис Куни, который принимает звонок в студию от слушателя. Он еще не подозревает, что этот разговор продлится всю ночь. Неизвестный угрожает убить семью радиоведущего прямо в прямом эфире. Чтобы спасти близких, шоумену придется сыграть в игру на выживание и открыть слушателям свои самые грязные секреты. Единственный способ выиграть это противостояние –установить личность преступника.

Также в фильме сыграли Уильям Мозли ("Хроники Нарнии", "Артемис Фаул", "Члены королевской семьи"), Энрике Арсе ("Терминатор: Фатум", "Бемажный дом") и другие.

Режиссером фильма выступил Ромуальд Буланже, который до этого снимал фильмы и сериалы для французского телевидения.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Мел Гибсон и Дэнни Гловер сыграют в "Смертельном оружии 5". Выход фильма запланирован на 2025 год.

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