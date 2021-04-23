Исполнитель отметил, что это будет настоящий летний хит.

Звезда и победитель Евровидения-2014 Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, анонсировал новый сингл.

Читайте такжеБудет огонь: Кончита Вурст анонсировала дуэт с молодым певцомВ своем Инстаграм артист сообщил, что ровно через неделю - 30 апреля, выйдет песня под названием MALEBU, которую он написал совместно с другим австрийским певцом Мартином Зерза.

"MALEBU - лето начинается в следующую пятницу", - написал Нойвирт, добавив также, что вышла версия сингла для фортепиано.

Кроме того, победитель Евровидения показал обложку к синглу.

Подписчики звезды написали, что с нетерпением ждут премьеры и засыпали комплиментами концепцию обложки.

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Автор: Ирина Погорелая