Представлен первый трейлер сериала "Утопия 2020"

Сценаристом выступила писательница Гиллиан Флинн.

Сериал "Утопия 2020" обзавелся первым официальным трейлером. А вот выйдет ремейк уже в сентябре.

Согласно сюжету, группа фанатов находят продолжение комикса. При этом они сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на эту книгу. Когда команда поймет, что миллиардер пытается ввергнуть мир в хаос, то они попытаются спасти человечество, избавиться от убийц-преследователей и выжить.

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Автор: Диана Могилевич