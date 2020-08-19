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Представлен первый трейлер сериала "Утопия 2020"

13:15, 19 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube

Согласно сюжету, группа фанатов находят продолжение комикса. При этом они сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на эту книгу. Когда команда поймет, что миллиардер пытается ввергнуть мир в хаос, то они попытаются спасти человечество, избавиться от убийц-преследователей и выжить.

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Автор: Диана Могилевич

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