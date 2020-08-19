Представлен первый трейлер сериала "Утопия 2020"
13:15, 19 августа 2020Кино и музыка
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Сценаристом выступила писательница Гиллиан Флинн.
Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Сериал "Утопия 2020" обзавелся первым официальным трейлером. А вот выйдет ремейк уже в сентябре.
Согласно сюжету, группа фанатов находят продолжение комикса. При этом они сталкиваются с незнакомцами, которые охотятся на эту книгу. Когда команда поймет, что миллиардер пытается ввергнуть мир в хаос, то они попытаются спасти человечество, избавиться от убийц-преследователей и выжить.
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