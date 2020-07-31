Умер знаменитый британский кинорежиссер Алан Паркер

Картины, к которым он был причастен, получили в общей сложности 19 премий BAFTA, 10 наград Золотой глобус и 10 Оскаров.

Британский кинорежиссер Алан Паркер ("Эвита", "Багси Мэлоун", "Стена") умер в возрасте 76 лет.

Среди других его работ - "Полуночный экспресс", "Сердце ангела", "Миссисипи в огне", "Прах Анджелы" и "Птаха", пишет BBC.

Он был одним из основателей Британской гильдии режиссеров и председателем Британского совета по кинематографии.

Паркер умер после продолжительной болезни. У него осталась вдова - Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семь внуков.

В 1995 году режиссер получил Орден Британской империи, в 2002 году был произведен в рыцари.

Паркер родился в Лондоне в 1944 году. Он начал карьеру как копирайтер в рекламной индустрии, но вскоре начал режиссировать рекламные ролики.

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В 1974 году он снял для BBC фильм "Эвакуированные", получивший премию BAFTA за лучшую режиссуру. За всю карьеру Паркер получил семь наград Британской киноакадемии.

Он также дважды был номинирован на премию "Оскар" как лучший режиссер.

Последний снятый Паркером фильм - "Жизнь Дэвида Гейла" 2003 года с Кевином Спейси и Кейт Уинслет.

В 2018 году режиссер передал в дар национальном архиву Британского института кино свое собрание сценариев и других кинематографических документов.

Как сообщила представитель семьи режиссера, последние годы он посвятил своим увлечениям - шелкографии и живописи.

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