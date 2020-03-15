Умер британский музыкант основатель стиля индастриал

Музыкант был основателем групп Throbbing Gristle и Psychic TV.

Британский музыкант Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии.

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О смерти артиста сообщил его менеджер в Facebook. Дженезис Пи-Орридж считается одним из создателей музыкального стиля индастриал.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушел из жизни наш любимый отец - Дженезис Брейер Пи-Орридж, <… > боровшийся с лейкемией два с половиной года», - привел слова дочерей музыканта его менеджер.

Дженезис Пи-Орридж родился 22 февраля 1950 года в Эссексе. Был основателем групп Throbbing Gristle и Psychic TV. Последние два года, после того как врачи диагностировали у него лейкемию, музыкант давал прощальные концерты с Psychic TV.

Индастриал - совокупность музыкальных направлений, отличающихся выраженной экспериментальностью и использованием провокационных тем. Время зарождения стиля - середина 70-х годов, расцвета - 80–90-е годы.