Вчера, 30 октября, на сцену проекта "Україна має талант" вышел незрячий музыкант Виталий Дураков, который покорил судей своей невероятной силой воли.
Мужчина потерял зрения после того, как во время ремонта разорвался бак и ему в глаза попали осколки. Ему сделали несколько операций, но пока он так и не может видеть. Но Виталий не теряет надежды и уверяет, что медицина не стоит на месте. Он верит, что когда-то он сможет увидеть свою жену и маленькую дочь, которых он еще ни разу не видел.
Так, на сцене "Україна має талант" Виталий сыграл на барабанах. Также он играет на гитаре и пишет музыку. Судьи высоко оценили его выступление и сказали четыре "да".
Более того, жизненная история Виталия растрогала Ксению Мишину, Сергея Притулу, Женю Кота и Лилию Подкопаеву, которая присоединилась к тройке судей. На их глазах наворачивались слезы и они не могли сдерживать своих эмоций.
Напомним, Ксении Мишиной сделали предложение во втором выпуске шоу "Україна має талант".
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