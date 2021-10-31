30 октября состоялся второй выпуск масштабного шоу.

Вчера, 30 октября, на сцену проекта "Україна має талант" вышел незрячий музыкант Виталий Дураков, который покорил судей своей невероятной силой воли.

Мужчина потерял зрения после того, как во время ремонта разорвался бак и ему в глаза попали осколки. Ему сделали несколько операций, но пока он так и не может видеть. Но Виталий не теряет надежды и уверяет, что медицина не стоит на месте. Он верит, что когда-то он сможет увидеть свою жену и маленькую дочь, которых он еще ни разу не видел.

Так, на сцене "Україна має талант" Виталий сыграл на барабанах. Также он играет на гитаре и пишет музыку. Судьи высоко оценили его выступление и сказали четыре "да".

Более того, жизненная история Виталия растрогала Ксению Мишину, Сергея Притулу, Женю Кота и Лилию Подкопаеву, которая присоединилась к тройке судей. На их глазах наворачивались слезы и они не могли сдерживать своих эмоций.

Напомним, Ксении Мишиной сделали предложение во втором выпуске шоу "Україна має талант".

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Автор: Диана Могилевич