Один из участников шоу подарил судье кольцо.

Сегодня состоится второй выпуск шоу "Україна має талант", в котором зрителей ждет много ярких номеров и неожиданностей.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, один из участников, 23-летний жонглер Даниил Лысенко пришел на проект не только для того, чтобы продемонстрировать свой талант, но и чтобы вживую увидеть судью и актрису Ксению Мишину.

По словам парня, он очень хотел попасть на шоу "Холостячка", когда Мишина была главной героиней, но так и не успел подать заявку. Поэтому он пришел на "Украна має талант". Даниил подарил Мишиной кольцо и сказал, что будет завоевывать ее сердце.

Читайте также"Сочно": Маша Ефросинина в ретро-купальнике похвасталась отдыхом на Мальдивах"Я не успел подать заявочку на "Холостячку". Когда смотрел, чувство ревности, конечно, безумно присутствовало. Я ждал в будущем нашей встречи, даже сделал футболку с ее фото", – рассказал Лысенко о Мишиной.

Также он добавил, что сделает все, чтобы быть с актрисой. Он готов ее защищать и быть для нее "китайской стеной".

"Я думаю, у Ксении характер такой доброй, хрупкой девушки, которой необходима стена, которая сможет ее защитить. Я считаю, что могу быть для Ксении даже китайской стеной. Если у меня есть цель, у меня нет препятствий. Я сделаю все, чтобы быть с ней", - сказал Даниил.

Напомним, ранее Ксения Мишина ответила на вопрос об отношениях с Эллертом.

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Автор: Диана Могилевич