В Польше состоялся Международный кинофестиваль о тоталитаризме "Эхо Катыни".

На польском Международном кинофестивале показали украинский фильм "Мать Апостолов", который рассказывает истории женщин, сыновья которых воевали за Украину в 2014 году.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

В центре сюжета мама летчика, самолет которого был сбит над оккупированной территорией, попадает в совершенно чужой и агрессивный мир, где все пронизано ненавистью и страданием. В этом аду она не только ищет сына, но, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, изменяет всех, кого встречает на своем пути. Ее отчаяние и боль перерождаются в вечный материнский дух земли, возвращающий сыновей домой, живых или мертвых.

Известно, что режиссером фильма стал Заза Буадзе, который с 2008 года живет и работает в Украине.

Организаторы кинофестиваля отметили, что события в Украине - это не только история, но и сегодняшние реалии для миллионов людей.

Поэтому главную награду было решено отдать именно фильму "Мать Апостолов". Всего за нее боролись 23 фильма со всего мира.

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