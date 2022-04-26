УНИАН собрал топ-5 классных фильмов.

Психологи утверждают, что просмотр фильмов помогает не только расслабиться и отдохнуть от рутины, но и получить незабываемые эмоции.

Проект "Адам"

В главной роли вы увидите красавчика Райана Рейнольдса, который будет путешествовать во времени. Он совершит аварийную посадку в 2022 году и вместе с собой 12-летним отправится спасать будущее.

Пара на праздники

Главные герои (Эмма Робертс и Люк Брейси) не знакомы, но устали проводить праздники в одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения круглый год. Вот только чем закончится эта авантюра - скорее смотрите.

Джуманджи: Новый уровень

В центре сюжета Спенсер, который пропадает в Джуманджи. Марте, Бетани и Фриджу приходится снова туда вернуться, чтобы найти его. Удастся ли им это? Смотрите.

Отпуск по обмену

Аманда из Лос-Анджелеса создает трейлеры к фильмам. Айрис - журналистка из Лондона. У обеих есть проблемы в личной жизни. Поэтому они решаются на авантюру и меняются домами.

Убийство на яхте

Если вы любите мистические фильмы, тогда "Убийство на яхте" вам точно понравится. В долгожданном путешествии по Европе полицейский из Нью-Йорка (Адам Сэндлер) и его жена-парикмахер (Дженнифер Энистон) ломают голову над загадочным убийством, произошедшим на яхте миллиардера.

Вас также могут заинтересовать новости: