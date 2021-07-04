Также на улицах города выступит брасс-квинтет и комбо-джаз-оркестр американских моряков.

В Одессе оркестры Военно-морских сил Украины и 6-го флота США дадут несколько уличных совместных концертов.

Как сообщили журналистам в мэрии города, первое выступление, приуроченное ко Дню ВМС ВСУ, начнется сегодня, 4 июля, в 19:00 в Летнем театре Городского сада.

Также совместные концерты Центра военно-музыкального искусства Военно-морских сил ВС Украины и оркестра 6-го флота США состоятся:

вечером 6 июля - на концертной площадке в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко;

- на концертной площадке в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко; 7 июля в 11:00 - в Городском саду, в 19:00 на Потемкинской лестнице;

в 11:00 - в Городском саду, в 19:00 на Потемкинской лестнице; 8 июля - в Городском саду и у Воронцовской колоннады;

- в Городском саду и у Воронцовской колоннады; вечером 9 июля - на концертной площадке в парке Шевченко.

Читайте такжеЗеленский почтил память погибших моряковКроме того, на улицах Одессы выступит брасс-квинтет оркестра 6-го флота США. Выступления состоятся в течение пяти дней, с 5 июля, в разное время, в частности, в Городском саду, на Потемкинской лестнице, возле Одесского национального академического театра оперы и балета, на Думской площади. Ряд уличных концертов отыграет также комбо-джаз-оркестр 6-го флота США.

Военные учения в Одессе

28 июня в Одессе стартовали международные военные учения "Си Бриз-2021". Это самые масштабные за всю свою историю учения, в них принимают участие представители около 30 стран, в том числе и 6-й флот ВМС США.

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Автор: Лариса Козовая