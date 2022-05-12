Лента "Почему я жив" известного украинского режиссера Виллена Новака рассказывает о событиях в Мариуполе в годы Второй мировой войны.

Фильм Одесской киностудии "Почему я жив" признан лучшим полнометражным на кинофестивале Future of Film Awards.

Об этом сообщили на Одесской киностудии художественных фильмов.

Отмечается, что фильм известного украинского режиссера Виллена Новака "Почему я жив" стал победителем кинофестиваля Future of Film Awards (Северная Македония) в категории "Лучший полнометражный фильм".

"Фестиваль Future of Film Awards открывает и демонстрирует миру талантливых режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров и членов съемочной группы со всего мира, чтобы показать свои работы. Его цель – создание уникальной платформы для общения и обмена опытом художников со всего мира", – сказано в сообщении.

Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в Мариуполе в годы Второй мировой войны. Это история любви 17-летних украинки и еврея.

"Сюжетная линия показывает жизнь украинской и еврейской семей. В их взаимоотношениях смешаны радость и печаль, любовь и ненависть, страсть и недоразумения… Оккупация, доносы, коллаборационизм, мародерство, фашистский террор, расстрелы евреев…", – отметили на киностудии, уточнив, что все это пережили герои настоящей истории.

Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Роли в фильме сыграли: Виктор Жданов, Роланд Мишко, Анастасия Маркив, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вильбик, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай, Елена Репина, Анастасия Борисова и другие. Оператор-постановщик фильма – Данил Дедков, художник-постановщик – Виктор Фомин, композитор – Владимир Гронский. Продюсеры – Андрей Осипов и Елена Дементьева.

Как сообщал УНИАН, в августе 2021 года на 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) состоялась премьера фильма "Почему я жив" известного украинского режиссера Виллена Новака. Фильм снят на Одесской киностудии примерно за один год, но задумывался еще в начале 90-х годов прошлого века. Проект удалось осуществить в связи с тем, что он получил государственную поддержку – картина была утверждена в качестве одного из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино.

Фильм носит автобиографический характер – поставлен по сценарию писателя Евгения Митько.