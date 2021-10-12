Лынив должна стать музыкальным директором театра с января 2022 года.

Известная украинская дирижер Оксана Лынив станет музыкальным директором знаменитого театра в Болонье.

Как говорится в сообщении Teatro Comunale Bologna в соцсети, Лынив была приглашена на должность музыкального директора и главной диригентки знаменитого итальянского театра Teatro Comunale Bologna (Муниципальный театр в Болонье). Лынив должна стать музыкальным директором театра с января 2022 года.

В посте театр добавил видео выступления Оксаны Лынив в Муниципальном театре Болоньи в марте этого года.

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Сама дирижер на странице в соцсети отметила, что это был ее дебютный концерт в Италии, после которого поступило вот такое предложение. "Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которая является приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров", - прокомментировала новость Лынив.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2020 года Оксана Лынив получила престижную немецкую награду "Лучший дирижер 2020 года".

25 июля этого года Оксане Лынив доверили руководить оркестром на ежегодном оперном фестивале в немецком городе Байройт. Таким образом, она стала первой дирижеркой за всю 145-летнюю историю фестиваля.

Кто такая Оксана Лынив

Оксана Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области в семье музыкантов.

Она стала первой женщиной на посту главного дирижера оперы и филармонического оркестра в городе Грац (Автрия). Основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.

Оксана Лынив работает с многочисленными ведущими оркестрами и оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и Украины.

Автор: Ирина Погорелая