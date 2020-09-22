С 1876 года до этого времени на Байройтском фестивале поставили оперы Рихарда Вагнера 92 мужчин.

Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером за более чем столетнюю историю престижного Байройтского фестиваля классической музыки в Германии.

Об этом на своей странице в Facebook написала сама дирижер Оксана Лынив.

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Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую - наконец официально объявлено - мой дебют, как первой женщины-дирижера на Вагнеровскому фестивале в Байройте с премьерой "Летучего Голландца" в следующем 2021 году, - говорится в сообщении.

На сайте мероприятия отметили, что с 1876 года до этого времени 92 мужчин поставили оперы Рихарда Вагнера на Байройтском фестивале.

Справка УНИАН. Байройтский фестиваль - ежегодный летний фестиваль, на котором исполняют музыкальные драмы Рихарда Вагнера. Это один из самых престижных фестивалей классической музыки. Основан самим композитором.

В этом году фестиваль впервые в послевоенной истории отменили из-за пандемии коронавируса.

Что известно про Оксану Линей

Оксана Ярославовна Линей — украинский дирижер. Стала первой в истории женщиной-главным дирижером оперы и филармонического оркестра в городе Грац. Основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.

В 2018-м заняла 81 место в рейтинге "100 самых успешных женщин Украины", который составило издание "Новое время страны".

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Автор: Наталия Печиборщ