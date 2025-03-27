Уэнтуорт Миллер поражал своей харизмой и талантом на экране.

Американский актер и сценарист Уэнтуорт Миллер, который запомнился зрителям ролью Майкла Скофилда в сериале "Побег". Однако мало кто знает, чем сейчас занимается 52-летняя звезда и как он шел к своей славе в кино. Обо всем подробнее читайте далее.

Детство и начало карьеры Миллера

Родился будущий актер в семье юриста и медсестры, однако с детства любил творчество и не пошел по стопам родителей.

"Мой первый актерский опыт произошел в детском саду. Мы играли в динозавриков и я был T-Rex. Мы должны были сделать костюмы сами и многие малыши пришли с бумажными пакетами на голове, но мой отец пошел дальше всех и сделал эту огромную голову из бумаги. И в день игры, когда я вышел на сцену с этой штукой на голове, аудитория просто сошла с ума", - рассказывал о детстве Миллер.

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В 1995 году окончил Принстонский университет и получил степень бакалавра английской литературы. Однако сразу после защиты дипломной работы неожиданно для всех решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать актером.

Начинал Уэнтуорт с театральных спектаклей и работал в департаменте развития продюсерской компании, которая создавала фильмы для телевидения. Однако заработной платы ему постоянно не хватало.

"Денег катастрофически не хватало. Я смотрел на свою коллекцию CD-дисков ежемесячно, когда нужно было платить аренду за квартиру, и понимал, что актерство нужно мне, как воздух, что я не могу жить без него", - рассказывал он.

Но позже все же смог попасть в кино. Дебютной ролью Миллера стал персонаж Дэвид Скотт в мини-сериале "Динотопия". Далее он участвовал в сериалах "Скорая помощь", "Баффи - победительница вампиров" и "Секс в большом городе". Однако наибольшую популярность принесла ему работа в сериале "Побег".

Признание и любовь поклонников

Роль Майкла Скофилда стала важной в карьере актера. В сериале, который вышел в 5 сезонах, Миллер сыграл инженера. Он разработал план побега из тюрьмы своему брату, чтобы спасти его от смертной казни за несовершенное преступление. Его персонаж тоже специально попадает в ту же тюрьму и пытается воплотить свой план.

По словам сценариста и продюсера Пола Шойринга, актер сразу покорил его своим талантом. О нем он говорил так:

"Многие актеры, которые приходили на пробы, пытались казаться загадочными, но выглядели совсем неубедительно, фальшиво, а в Миллере этого не было".

Интересно, что именно "Побег" принес Уэнтуорту номинацию на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер драматического сериала" и любовь поклонников.

Чем сейчас занимается Уэнтуорт Миллер

После успеха Миллер снимался во многих других фильмах, в частности, "Другой мир", "Обитель зла: Потусторонняя жизнь" и "Закон и порядок: Специальный корпус", который вышел в 2021 году. В том же году он сообщил, что врачи диагностировали у него аутизм. Из-за этого актер реже начал появляться на экранах и больше времени уделяет собственному здоровью. Однако в прошлом году появилась информация, что американская компания Hulu хочет сделать перезапуск "Побега" и, по слухам, на экраны снова вернется Миллер в главной роли любимца публики.

Напомним, ранее назван актер, который может сыграть Рубеуса Хегрида в новом сериале о Гарри Поттере.

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