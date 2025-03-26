Британский актер, претендующий на роль лесника, уже начал переговоры с HBO.

Телекомпания HBO активно работает над созданием новой экранизации серии книг Джоан Роулинг о молодом волшебнике Гарри Поттере. На этот раз на смену культовой кинофраншизе придет сериал, для съемок в котором уже выбирают актеров. На этот раз стало известно, "взрослый" актерский состав, кроме Паапы Эссиеды и Джона Литгоу, пополнился еще одним артистом, который перевоплотится в лесника Рубеуса Хагрида.

Как сообщает издание Deadline, последним кандидатом на эту роль стал британский актер и комик Ник Фрост. Он стал главным претендентом, который может сыграть лесника и преподавателя ухода за магическими существами. Ранее, как известно, роль Хагрида исполнял Робби Колтрейн, которого не стало в 2022 году.

Фрост наиболее известен по сотрудничеству с Саймоном Пеггом в фильмах "Зомби по имени Шон" и "Пришелец Павел". Также Фрост снимался в комедийном сериале Prime Video "Искатели правды". В этом году выйдет римейк "Как приручить дракона" с его участием.

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Сейчас артист уже ведет переговоры с HBO о съемках в новом сериале. По словам инсайдеров, они уже на финальной стадии. Поэтому, вероятно, именно Фрост появится в картине в роли Хагрида.

К слову, новый сериал от телекомпании рассчитан на 10 лет. Создатели планируют в каждом новом сезоне экранизировать одну из книг Джоан Роулинг. Как утверждают создатели, сериал станет "точной адаптацией для нового поколения фанатов".

Кстати, сама писательница также участвует в создании картины. Она выступает исполнительным продюсером истории о Гарри Поттере. Сценаристом проекта стала Франческа Гардинер, а режиссером - Марк Майлод - известный по сериалу "Игра престолов".

Ожидается, что премьера сериала состоится в 2027 году, а съемки начнутся уже этим летом. Пока неизвестно кто именно сыграет главных персонажей - Гарри, Гермиону и Рона. Однако ранее поговаривали, что на эти роли рассматривают молодых и неизвестных артистов.

Напомним, ранее стало известно, кто может сыграть профессора Макгонегел в сериале о Гарри Поттере. Эту роль предложили звезде фильма "Меню" Джанет Мактир. Ранее на эту роль претендовали две другие актрисы - Шэрон Горган и Рэйчел Уайз. С главной претенденткой компания HBO уже начала переговоры.

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