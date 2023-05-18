Премьера фильма состоится 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале, широкой аудитории он станет доступен осенью.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер вестерна/триллера "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) – нового фильма легендарного Мартина Скорсезе ("Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Авиатор", "Волк с Уолл-стрит").

Фильм "Убийцы цветочной луны" основан на одноименной документальной книге журналиста Дэвида Гренна 2017 года и рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейдж в Оклахоме. Незадолго до основных событий фильма там было открыто месторождение нефти, обогатившее местных жителей. Впрочем, позже они начали погибать. ФБР отправило туда агентов под прикрытием, чтобы раскрыть убийства.

Главные роли в фильме исполнили Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо, которые неоднократно снимались у Скорзесе, в частности, в его самых громких лентах. Так, первый снялся в кинохитах "Таксист", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Казино" и "Ирландец", а второй – в фильмах "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит".

Кроме того, в фильме сыграли Джесси Племенс ("Власть пса", "Ирландец", "Любовь и смерть"), Брендан Фрейзер ("Кит", "Мумия") и другие.

Премьера фильма "Убийцы цветочной луны" состоится 20 мая 2023 года на Каннском кинофестивале, а в октябре он выйдет сначала в кинотеатрах, а затем онлайн на Apple TV+.

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