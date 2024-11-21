Ленту выбрали для показа в рамках мероприятий к "1000 дней сопротивления".

В Днепре, в культурно-деловом центре "Менора", в рамках мероприятий к "1000 дней сопротивления" состоялся специальный показ документального фильма "Властелины неба. На грани", созданного по заказу телеканала 2+2. Показ стал частью мероприятий, посвященных чествованию украинской несокрушимости и жертвенности в борьбе за свободу. Зрителями стали курсанты факультета подготовки специалистов для подразделений криминальной полиции Национальной полиции Украины.

Ленту представили автор и режиссер Максим Хотиленко и продюсер Виктор Калатай. Это вторая часть из четырехсерийного цикла об отваге украинских военных, которые защищают воздушное пространство страны во время войны.

"Фильм рассказывает о сверхважных и опасных миссиях летчиков армейской авиации. А именно, эксклюзивные рассказы участников Мариупольской операции. Наши герои рассказывают, как удалось вертолетами пересечь линию боевого соприкосновения и попасть далеко в тыл, чтобы оказать помощь и вывезти раненых защитников Азовстали. Мы показываем героев, которые защищали, защищают и будут защищать нашу независимость и наше небо", - рассказал автор документальных проектов 1+1 media Максим Хотиленко.

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Команда планирует создать еще два новых документальных фильма. Третья часть будет посвящена операциям операторов дронов, как они меняют ход войны, включая истории успешных подразделений. Четвертая часть расскажет о военных, которые защищают небо с земли, используя современные системы ПВО и о том, как украинским военным удается отражать масштабные атаки. Проект не только документирует героизм украинских военных, но и подчеркивает важность технологий в современной войне.

"Мы хотим рассказать об украинских дронах и покажем, как планируются и проводятся операции по поражению дронами объектов глубоко в тылу России. И как дроны изменили войну в целом. А закроет цикл фильм о наших ангелах-хранителях - силах ПВО, которые не только берегут сон и жизнь украинцев, но и проводят смелые, уникальные и сверхважные операции по ликвидации авиации врага", - добавил Максим Хотиленко.

Напомним, лента "Властелины неба. На грани" стала лауреатом и получила специальную награду жюри кинофестиваля Cinema for Victory.

Посмотреть фильм можно по ссылке.