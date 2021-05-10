Ретро и футуризм в новой видеоработе креаторов TVORCHI.

Креаторы TVORCHI презентовали клип на свой танцевальный сингл "Віч-на-віч", в котором соединили ретро-стиль 80-х и футуризм, а также реальный и виртуальный миры.

Читайте такжеГруппу Nirvana обвиняют в плагиате

Голограммы, VR, съемки с помощью скоростных дронов - в новом клипе TVORCHI экспериментируют с технологиями и продолжают развивать социальную тему самоидентификации. "Віч-на-віч" - это история одного героя на изломе двух миров: реального и виртуального.

Сюжет раскрывает историю героя (Джеффри), который оставшись один на один с собой, погружается в виртуальную реальность с помощью музыкального руководителя (Андрея) и VR-очков.

В параллельном мире герой встречает особую девушку, и ему остается выяснить: она настоящая или это лишь голографическая метафора в его сознании.

"Только наедине с собой мы можем ответить откровенно, чего нам на самом деле хочется. Благодаря VR-очкам мы показали, что можно, понять свои желания, заглянув в себя, в наш личный мир, - рассказали TVORCHI. - Но в то же время, мы даем понять, что только в реальной жизни мы можем воплощать желания по-настоящему, чувствовать и переживать все эмоции".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич