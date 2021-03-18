Певец вызвал бурю гневных эмоций у европейского сообщества.

Грузинский представитель на Евровидении 2021 Торнике Кипиани спровоцировал скандал в сети своим постом.

Об этом сообщается на Facebook-странице Евровидения в Украине.

Певец вызвал бурю гневных эмоций у европейского сообщества из-за своего поста относительно его конкурсной заявки.

Читайте такжеЕще три страны представили песни для Евровидения 2021 - букмекеры обновили прогнозы (фото, видео)"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-либо скажет что-то негативное по вступлению - я тр**ну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", - написал Кипиани.

Таким постом музыкант сопроводил свой клип и песню для конкурса.

Согласно прогнозами букмекеров относительно победителя, Грузия занимает аж 29 место среди участников Евровидения 2021.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

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Автор: Ольга Робейко