Эти киноленты не оставят вас равнодушными.

Если вы хотите посмотреть какие-то мощные и интересные фильмы, то предлагаем вам несколько кинолент местного производства об актуальных для Украины событиях. Данные фильмы практически никого не оставляют равнодушными.

Киборги

Кинолента известного режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о мужественных боях украинских военных за Донецкий аэропорт Прокофьева (ДАП) во время наступления оккупантов. ДАП был важным стратегическим объектом, над которым захватчики долгое время пытались установить контроль.

Донбасс

Фильм, состоящий из 13 эпизодов, показывает пропаганду РФ изнутри. Например, есть эпизод, где специальные актеры играют роль массовки и "случайных прохожих" в заказном сюжете на росТВ.

Также есть фрагмент, где чиновник приходит в больницу и рассказывает о том, как врачи и медперсонал будет хорошо жить, дает ребенку из толпы конфету, чтобы задобрить сидящих без зарплаты работников.

Наши котики

События происходят осенью 2014 года в восточном регионе Украины. Фильм описывает, как несколько украинских добровольцев, журналистка и капеллан отбивают атаки захватчиков, а также то, как сами главные герои меняют свое отношение к войне. Примечательно, что это первый фильм на тему войны в Украине в комедийном жанре.

Снайпер. Белый Ворон

Фильм 2022 года с Павлом Алдошиным в главной роли рассказывает историю о Николая, который из-за войны потерял свою любовь. Теперь ему приходится учиться стрелять и идти защищать свою землю от навалы россиян.

Клондайк

Этот фильм также новый, но рассказывает о событиях 2014 года. Согласно сюжету, в небольшом поселке на линии разграничения остается молодая пара. Даже несмотря на обстрелы они не хотят покидать свой дом. Женщину зовут Ира. Она отказывается ехать в неизвестность, поскольку еще и ждет ребенка. Однако ход событий меняет тот факт, что в небе над поселком оккупанты сбивают пассажирский самолет.

Напомним, названы топ-5 лучших современных украинских сериалов.

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