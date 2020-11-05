По словам артистки, лейтмотивом песни является стремительная влюбленность, которая берет власть над разумом.

Украинская певица Тоня Матвиенко 4 ноября презентовала черно-белый клип на песню "Вітер" с участием своего мужа, певца Арсена Мирзояна.

Ролик размещен на канале артистки в YouTube.

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По словам артистки, лейтмотивом песни является стремительная влюбленность, которая берет власть над разумом и, как ураган, оставляет после себя “разрушенное поле эмоций”.

Авторами лирического трека выступила команда авторов — Наталья Дзенькив и Виктор Ровинский во главе с Виталием Телезиным. Последний также написал музыку и выступил саундпродюсером.

Размышляя над визуализацией песни "Вітер", клипмейкер Виктор Скуратовский назвал ее гимном всех женщин. По его мнению, песня раскрывает сущность женской страсти, искренности, решимости и колебаний одновременно. Чтобы передать смысл трека художественными средствами, была использована метафора любовного треугольника.

По режиссерскому замыслу одну из главных ролей в клипе исполнил супруг певицы Арсен Мирзоян. Ведь перед артисткой стояла задача показать на камеру настоящие чувства.

"Когда состоишь в отношениях и встречаешь другого человека, к которому так же испытываешь симпатию, сталкиваешься с неподконтрольными эмоциями и чувствами. Они порождают страх и ощущение неопределенности. Об этом не говорят вслух. Человек остается с этими мыслями наедине", - комментирует подтекст видео певица.

Видео на песню "Вітер" выполнено в черно-белой стилистике. Она вызывает ассоциации с французским кино о красивой любви. Съемки проходили на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В клипе Тоня Матвиенко предстает в двух образах — черном и белом, которые подчеркивают эмоциональные колебания любой женщины.

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились три года назад.

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Автор: УНИАН