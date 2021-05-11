Том Круз был награжден тремя статуэтками кинопремии "Золотой глобус".

Знаменитый голливудский актер Том Круз вернул свои награды «Золотой глобус» Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия среди членов жюри премии.

Читайте такжеНет расового разнообразия: NBC отказалась показывать вручение "Золотого глобуса"Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к актеру. HFPA является организатором кинопремии.

Том Круз получал статуэтку за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр» в 1997 году и «Рожденный четвертого июля» в 1990 году, а также премию за лучшую мужскую роль второго плана в «Магнолии» в 2000 году.

Перед этим телекомпания NBC, которая традиционно транслирует церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказалась от показа в 2022 году по тем же причинам. В HFPA входят 86 журналистов, среди них нет ни одного представителя африканской расы. Кто будет транслировать вручение «Золотого глобуса» в 2022 году, пока неизвестно, передает kommersant.

Кинопремия "Золотой глобус"

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая