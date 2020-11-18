Фильм представляет собой смесь анимации и игры живых актеров. Персонажей Тома и Джерри воссоздали с помощью CGI.

Студия Warner Bros. представила первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри", который представляет собой смесь анимации и игры живых актеров. Персонажей Тома и Джерри воссоздали с помощью CGI.

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Режиссером фильма выступил Тим Стори ("Фантастическая четверка", "Шафт"). В фильме снимались Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Дилейни и другие актеры.

По сюжету сотрудница престижного отеля Кайла (Хлоя Грейс Морец) пытается выдворить мышонка Джерри, который рискует испортить предстоящее свадебное торжество. За ее "успехами" пристально следит суровый мистер Терренс (Майкл Пенья) — управляющий отеля. Когда девушка понимает, что одной ей не справиться, она зовет на помощь уличного кота Тома.

В украинский прокат картина фильм 4 марта 2021 года.

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Автор: УНИАН