Съемки продолжения планируют начать весной 2021 года.

Стриминговый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал «Космические силы» (Space Force). Главную роль в шоу играет звезда комедийного сериала «Офис» Стив Карелл.

Читайте такжеСильвестр Сталлоне снимется в новом "Отряде самоубийц"Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что производство сериала при этом перенесут из Лос-Анджелеса в Ванкувер, чтобы сократить расходы. Съемки продолжения планируют начать весной 2021 года.

Сериал «Космические силы»: что известно

Американский комедийный телесериал, первый сезон которого вышел на экраны 29 мая 2020 года на Netflix.

Сериал был вдохновлен решением президента Дональда Трампа в 2018 году создать еще одно подразделение вооруженных сил США – космическое.

По сюжету шоу, это подразделение возглавляет генерал Марк Нэйрд (Карелл).

Главный герой мечтает о карьере в авиации, но вместо этого вынужденный работать с новичками в неизведанном поле. Ему поручают сразу несколько задач: вернуть присутствие американцев на Луну и добиться полного доминирования в космосе.

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Автор: Катерина Шварц