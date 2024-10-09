Зрители активно пишут свои предположения относительно будущего героини.

Один из самых популярных сериалов в Украине "Женский доктор. Новая жизнь 2" на телеканале 1+1 Украина завершится уже на этой неделе.

И пока создатели ленты не раскрывают подробностей финала, зрители активно обсуждают появление Лилии Ласточки в 37 серии и ее неожиданную беременность.

На Instagram-странице телеканала "1+1 Украина" подписчики обеспокоены судьбой женщины и делятся своими предположениями, что будет в ее отношениях с Андреем Балюком.

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По сюжету, Лилия узнала о его исчезновении только сейчас и признается, что до сих пор любит Андрея. Однако, кто отец ее будущего ребенка - пока неизвестно.

Поэтому мнения зрителей в сети относительно судьбы персонажа разделились. Одни хотят, чтобы пара была вместе, а другие - осуждают Лилию, которая ранее покинула Андрея.

"Так хочется, чтобы они были с Балюком вместе, они замечательная пара"

"Я верю, что Балюка найдут. Он будет спасен и они с Ласточкой будут вместе"

"Так жду новую серию! Я так полюбила этот сериал, волнуюсь за них, как за родных"

"То, что Лиля вернулась, было очень неожиданно"

"Злюсь на Лилию! Бросила его, а теперь так спокойно говорит о Балюке"

"Почему-то мне кажется, что Лилия беременна от бывшего мужа",

"Она точно беременна от Балюка".

К слову, увидеть последнюю серию "Женского доктора. Новая жизнь 2" можно будет уже завтра, 10 октября.

Зрители также узнают, как закончится история Елены Руденко, которая после возвращения с оккупированной территории не вышла на связь с Михаилом Гончаром. А мужчина в то время закрутил роман с коллегой Оксаной.

А еще наконец станет известно, что произошло с Андреем Балюком, после исчезновения которого сеть взорвалась обсуждением.

Напомним, ранее звезда "Женского доктора", актриса Анастасия Цымбалару откровенно рассказала о заработках во время войны.

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