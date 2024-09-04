Она также назвала максимальную сумму, которую получила за месяц.

Украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару, которая известна по сериалу "Женский доктор", рассказала о своих заработках во время войны.

Девушка отметила, что сейчас финансовый вопрос совсем нестабильный. Прибыль, по словам актрисы, зависит от нескольких составляющих.

"У меня нет стабильного заработка, это зависит от наличия проекта или его отсутствия, от количества занятых дней в проекте, потому что актеры получают ставку за съемочный день, от гонорара, который вы утвердили. То, что было до полномасштабного вторжения, и то, что сейчас, - это две огромные разницы", - призналась Анастасия в интервью Славе Демину.

Однако девушка все же рассекретила максимальную сумму, которую получила за период полномасштбаного вторжения.

"За месяц это пять тысяч долларов - это без съемок, это на блоге. У меня, во-первых, мало съемок, а во-вторых, Instagram - это очень нерегулярная история. Сейчас нет того количества предложений и тех условий, на которые раньше меня приглашали. Поэтому никогда не знаешь, сколько ты получишь в этом месяце", - добавила Цимбалару.

Также она отметила, что до войны постоянно откладывала деньги и собирала на собственную квартиру. Однако эти средства уже закончились и сейчас у актрисы нет финансовой подушки.

Напомним, ранее стало известно, что украинская актриса Анастасия Цимбалару, которая почти потеряла слух, готовится к операции.

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