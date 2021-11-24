Поклонники уже оценили видео на песню "Поцелуй на фарт".

Украинская певица Тина Кароль презентовала mood видео на трек из нового альбома "Двойной рай" - "Поцелуй на фарт".

В ролике певица лежит на полу в черном длинном платье, которое идеально облегает ее фигуру. Также Кароль надела черные босоножки на высоком каблуке. Кроме того, звезда принимает соблазнительные позы и весь клип разговаривает по телефону.

Читайте такжеПремия AMA 2021: обнаженка, Карди Би в золотой маске, клип Тани Муиньо, триумф BTS (фоторепортаж)Отметим, "Поцелуй на фарт" - это песня об одном телефонном звонке, который может изменить всю жизнь.

"Тиночка, вы такая молодец. Не перестаю вами восхищаться! Ждём ещё от вас крутые клипы", "Эстетично и прекрасно", "Просто лучшая. Уровень сексуальности и женственности зашкаливает", "Вроде бы обычная съемка, обычный телефон, обычная Тина, но сам эффект - вау. Браво", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Тина Кароль объяснила причину отказа от гастролей в РФ.

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Автор: Диана Могилевич