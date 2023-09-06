Жители Мариуполя критиковали киноленту, ведь она показывала события совсем не такими, как они были.

Телеканал СТБ отреагировал на скандал вокруг фильма "Юрик". Кинолента о мальчике, который самостоятельно спасался из Мариуполя, получила немало критики. Поэтому фильм решили изымать из показа.

"Мы благодарим жителей Мариуполя, защитников города и всех украинцев, которые обратили наше внимание на несоответствие части сцен в художественном фильме "Юрик" исторической правде. СТБ изымет из показа текущую версию ленты и приносит извинения перед зрителями, которых ранил ее показ", - сообщается на странице СТБ в Instagram.

Впрочем, в завершении этого скандала есть нюанс. Фильм планируют переделать, чтобы в нем больше не упоминалось о Мариуполе.

Видео дня

"Телеканал СТБ поручил компании-производителю ленты ОSNOVAFILM production внести значительные изменения и разработать новую версию фильма. В частности, исключить любые упоминания Мариуполя как места, в котором разворачиваются события и не использовать названий других украинских городов, которые находились или временно находятся под российской оккупацией. Художественная лента должна включать в себя документальный постскриптум, что отобразит реальные факты о масштабе российских преступлений и жертв среди мирного населения, и не содержать проявлений других организаций в части освещения эвакуационного процесса", - говорится в сообщении.

Представители телеканала заявили, что "Юрика" якобы стоит переделать, но сохранить. Этот фильм, как утверждает СТБ, рассказывает о детях в условиях полномасштабной войны, однако в "художественной форме".

"Юрик" - это один из первых рассказов о жизни наших детей в условиях российского полномасштабного вторжения, воспроизведенный в художественной форме. В центре картины – история 11-летнего мальчика, ребенка, который из-за войны вынужден был стать взрослым. Это история о людях, которые помогают ему найти спасение. Все они делают самое сложное, что можно сделать во время войны - остаются людьми. О наших "Юриках" из разных украинских городов, переживших российскую оккупацию или еще временно находящихся в ней, должны знать и помнить все", - добавили в СТБ.

Реакция сети

В комментариях под постом пользователи пишут, что переработка фильма не спасет ситуацию. Юзеры также добавили:

"Ни смена места событий, ни смена концепции, ни надпись в начале фильма и т.д., не изменят ни одной эмоции мариупольца на то, что вы сделали, сняв фильм "Юрик"

"Сохранить фильм? Нет. Просто потраченные деньги. Бюджет. Вот и все. Деньги дороже для канала, чем чувства людей. Этот фильм надо уничтожить - он лживый"

"Конечно, все ошибаются, но неужели перед показом ни у кого из команды не закралась мысль, что наше общество не поверит в эту "сказочку" и будет возмущение?".

Скандал вокруг фильма "Юрик" - с чего все началось

Недавно СТБ презентовал фильм, в котором показал историю мальчика, который застал войну в Мариуполе. Впрочем, реакция зрителей была негативной. Телеканал СТБ забросали негативными комментариями.

Жители Мариуполя записывали видео, в котором называли фильм позором и плевком на трагедию. Кроме этого, о лжи и неправдивых сценах в киноленте высказался и воин "Азова".

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