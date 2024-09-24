Премьера ленты состоится 7 октября.

7 октября телеканал 2+2 начнет показ очередной премьеры осеннего телесезона - 16-серийного детектива "Батя". Лента будет выходить с понедельника по четверг в 20:15.

Это увлекательная история о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Трофимовиче Безбатько. После выхода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой.

По просьбе дочери Лиды, которая работает судмедэкспертом, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Смогут ли они утолить эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

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"Мне давно хотелось получить очень живого и настоящего персонажа, каким является Батя - обычный человек со своими достоинствами и недостатками, который искренне любит и ненавидит, но точно никого не боится. Счастлив, что нам удалось реализовать задуманное в сценарии с помощью нашей крутой авторской группы. Уверен, зрители влюбятся в нашего Батю и он станет постоянным гостем вечерних просмотров на 2+2", - комментирует автор идеи и шоураннер сериала Сергей Карпенко.

Роль Бати сыграл актер театра и кино Александр Мельник, его дочь - Екатерина Олос, зятя - Егор Козлов. В сериале также снимались Александра Панасевич, Константин Корецкий, Николай Грушковский, Наталья Музычко, Борис Книженко и другие.

Сериал по заказу телеканала 2+2 сняла продакшн-студия SFERA FILM. SFERA FILM. Режиссер: Дмитрий Андриянов. Авторы сценария: Артем Кобзан, Андрей Виштак. Генеральный продюсер: Сергей Кизима. Шоураннер: Сергей Карпенко. Продюсеры: Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

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