В рейтинг также попали сериалы "Люпен" и "Ведьмак".

Опубликованы новые рейтинги самых популярных сериалов и фильмов на стриминговом сервисе Netflix.

Об этом сообщает Variety.

Среди сериалов первое место заняли "Бриджертоны" и по количеству просмотров за первые 28 дней после премьеры, и по количеству общего времени, потраченного на просмотр. Среди фильмов первенство разделили "Тайлер Рейк: Операция по спасению" и "Птичий короб".

Топ-10 сериалов по количеству просмотров

Бриджертоны (1 сезон) Люпен (1 часть) Ведьмак (1 сезон) Секс/Жизнь (1 сезон) Очень странные дела (3 сезон) Бумажный дом (4 сезон) Король тигров (1 сезон) Ферзевый гамбит Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами (1 сезон) Эмили в Париже (1 сезон)

Топ-10 фильмов по количеству просмотров

Тайлер Рейк: Операция по спасению Птичий короб Правосудие Спенсера Призрачная шестерка Загадочное убийство Старая гвардия Энола Холмс Проект Сила Армия мертвецов Отцовство

Читайте такжеУмерла звезда фильма "Земля кочевников", получившего "Оскар" как лучший фильмРанее сообщалось, что Netflix показал отрывок второго сезона американского телесериала "Бриджертоны". Видео собрало уже более 1,5 миллиона просмотров.

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Автор: Катерина Шварц